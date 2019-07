Der er behov for yderligere tiltag for at få Nordea tilbage på sporet, siger topchef Casper von Koskull.

Nordeas overskud fortsætter med at skrumpe kvartal for kvartal. Torsdag har banken fremlagt sit regnskab for andet kvartal i år, og her kan man se, at der sammenlignet med sidste år mangler over 400 millioner euro.

Bankens topchef, Casper von Koskull, kalder resultatet utilfredsstillende. Men han peger dog på positive tendenser og genvinding af markedsandele.

- Det er derfor nødvendigt med yderligere tiltag for at styrke de finansielle resultater, skriver han i sine kommentarer til regnskabet.

Det er ikke specificeret hvilke tiltag.

Sidste år i andet kvartal hentede banken over 1,1 milliard euro i nettoresultat. Nettoresultatet er de penge, der er tilbage i et selskab, når alle indtægter og udgifter er gjort op.

I år er samme resultat for andet kvartal på 681 millioner euro.

Det svarer til en udvikling med et overskud på 8,3 milliarder danske kroner til lidt over fem milliarder danske kroner.

Et af bankens problemer er, at selv om den har et mål om at sænke sine omkostninger med tre procent i år, så er de i andet kvartal vokset siden sidste år.

Selv om Nordea for nuværende holder fast i forventningerne til hele året, varsler Casper von Koskull, at der efter næste kvartalsregnskab vil komme ændringer i blandt andet bankens udbytte til aktionærer.

- De finansielle markedsforhold har også ændret sig med en forventning om lavere renter i en længere periode, og snart får vi mere klarhed over vores kapitalkrav inden for bankunionen, siger han.

- Nordea vil derfor revurdere sine finansielle mål, herunder kapital- og udbyttepolitik og forventer at præsentere dem efter offentliggørelsen af resultatet for tredje kvartal 2019.

Casper von Koskull selv annoncerede i slutningen af juni, at han træder tilbage, når 2020 går på hæld. Jagten på en afløser er i gang, men der er endnu intet nyt, skriver han i en kommentar til regnskabet.

Banken afventer også, hvad myndigheder i blandt andet USA og Danmark finder frem til i efterforskning af mulig hvidvask gennem banken. I første omgang har Nordea lagt 709 millioner danske kroner til side til eventuelle bøder.

/ritzau/