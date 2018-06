Til efteråret skifter pensionsselskabet Nordea Liv & Pension navn til Velliv. Det skriver Finans. Med navneskiftet har man endeligt distanceret sig til den tidligere ejer Nordea, efter Foreningen Norliv opkøbte 45 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension i 2017 for et milliardbeløb.

Nordea Liv & Pension har i dag 350.000 kunder, og bestyrelsesformand Anne Broeng forsikrer de mange kunder, at de ikke skal frygte den nye konstruktion. Ifølge hende kommer det derimod kunderne til gode, at de ikke længere er del af en bank.

»Vi kommer til at skifte fokus fra at levere et afkast til en bank til at fokusere benhårdt på at servicere vores kunder både med et endnu bedre afkast og rådgivning, fordi vores ejere nu er en forening, som sender et afkast videre til kunderne,« siger Anne Broeng, bestyrelsesformand i Nordea Liv & Pension.

Foreningen Norliv, der sammenlagt ejer 70 procent af Nordea Liv & Pension, skifter ligeledes navn og kommer i fremtiden til at hedde Foreningen Velliv. Finans skriver, at det er planen, at foreningen skal opkøbe de resterende aktier.