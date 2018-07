Storbanken betaler 5,5 milliarder norske kroner for Gjensidige, der blandt andet tilbyder billån over nettet.

København. Nordea køber Gjensidige Bank, der er en af Norges førende onlinebanker.

Det oplyser Nordea i en pressemeddelelse.

Den skandinaviske storbank er den næststørste bank på det norske marked. Og Nordea regner med, at opkøbet vil styrke den position.

- Dette er et væsentligt skridt for os og understreger vores strategi og ambition om at vokse på det vigtige norske marked, udtaler Snorre Storset, der er landechef for Nordea i Norge, i pressemeddelelsen.

Nordea betaler 5,5 milliarder norske kroner for Gjensidige. Beløbet vil blive justeret for den egenkapital, Gjensidige genererer, indtil transaktionen er gennemført.

Det forventes at ske i første kvartal 2019.

/ritzau/