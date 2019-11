Fra 1. februar vil Nordea-kunder med over 750.000 kroner på bogen skulle betale en negativ rente.

Nordea følger i hælene på en stribe andre banker og indfører negative renter for private bankkunder med store opsparinger.

Banken vil fra 1. februar lægge en negativ rente på minus 0,75 procent for indeståender over 750.000 kroner. Det vil sige, at man skal betale for at have pengene stående.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

»Vi har i lang tid oplevet ikke bare et usædvanligt lavt, men også negativt renteniveau - og vi må indstille os på, at det vil fortsætte flere år endnu,« siger Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder i Nordea Danmark.

»Derfor indfører vi negative renter for de af vores privatkunder, der har mere end 750.000 kroner stående på deres bankkonto,« siger han i pressemeddelelsen.

Jyske Bank var den første store danske bank, der for nogle måneder siden besluttede at indføre negative renter.

Siden har en stribe andre varslet lignende tiltag. Det gælder blandt andet Sydbank, Spar Nord, Alm. Brand og Ringkjøbing Landbobank.

Opdateres....

/ritzau/