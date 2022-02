Så er der måske snart godt nyt for folk med penge på kontoen.

Enden er nemlig nær for de negative renter.

Sådan lyder konklusionen i hvert fra Nordea efter, at markedsrenterne er begyndt at stige.

Det betyder ifølge Finans.dk, at Nationalbanken inden længe også vil begynde at skrue op for sin ledende rentesats.

»Vi forventer, at Nationalbanken forhøjer renten tre gange inden udgangen af 2023. Epoken med negative renter nærmer sig dermed sin afslutning.«

Sådan skriver Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea, i prognosen.

De såkaldte negative renter betyder, at du i mange pengeinstitutter kan opleve at skulle betale for at have penge stående i banken. I mange banker betyder det, at kunderne skal betale negative renter for indestående over en grænse på typisk 100.000 kroner.

Ifølge erhvervsmediet har inflationen i euroområdet nået det højeste niveau nogensinde, og det har fået Den Europæiske Centralbank til at ændre pengepolitiske kurs.

På et pressemøde i sidste uge udelukkede bankens formand Christine Lagarde for første gang ikke, at renten kan stige i løbet af det kommende år.

Den melding får Nordea til at antage, at Den Europæiske Centralbank vil sætte renten op to gange inden udgangen af 2022.

Jan Størup Nielsen skriver i sin prognose, at Nordea deler forventningen om, at en forhøjelse af renten er rykket nærmere.

»Dermed ventes renten på indskudsbeviser i Nationalbanken nu at blive positiv omkring midten af næste år. Sker det, vil det i givet fald være første gang siden 2014, at styringsrenten i Nationalbanken vil være over nul,« skriver han.