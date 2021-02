På trods af milliardtab grundet coronakrisen kommer Nordea ud af 2020 med et bedre resultatet end året før.

Banken tjente sidste år 16,8 milliarder, hvilket er 47 procent højere end året før. Det viser Nordeas årsregnskab.

Nordea har i årets løb haft stigende indtægter fra renteindtægter, hvilket blandt andet skyldes flere kunder inden for boliglån.

Til gengæld har banken haft færre indtægter på kortgebyrer. Det skyldes blandt andet, at der er rejst mindre og generelt har været mindre aktivitet i samfundet.

Når man sammenligner Nordeas regnskab med 2019, skal det tages med i regnestykket, at Nordeas regnskab for 2019 var det laveste i årevis for banken - blandt andet præget af store nedskrivninger på it.

Nordeas resultater var især påvirket af coronakrisen i starten af 2020, hvor banken nedskrev mere end seks milliarder kroner på udlån, som man ikke forventede at få igen.

En del af årsagen til Nordeas fremgang i 2020 skal også ses på udgifterne. Antallet af ansatte er faldet med omkring 1000 til 28.000 i årets løb.

Administrerende direktør Frank Vang-Jensen vurderer, at banken har lagt det værste bag sig.

- Vi starter 2021 med store forventning til at overvinde covid-19 og begynde opsvinget efter pandemien.

- Intet er sikkert, men der er flere tegn på, at vi er på vej mod lysere tider.

- Vi har allerede fundet en måde at leve, arbejde og forbruge, siger han i en kommentar til regnskabet.

Nordea forventer at fortsætte med at skære udgifterne yderligere i 2021.

Der er ikke sat præcist beløb på, men banken forventer udgifter på mindre end 34,2 milliarder kroner. I 2020 var den post på 34,5 milliarder kroner.

