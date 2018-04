'Skal vi ikke bare droppe ordet bankrådgiver?'

Sådan lyder overskriften på erhvervskvinde og blogger Anna Thygesens klumme i Jyllands-Posten fra weekenden. Hun mener, at man bør ændre termen fra 'bankrådgiver' til en 'banksælger'. Det er ifølge hende mere retvisende.

Det sker blandt andet på baggrund af en personlig oplevelse med sin nu tidligere bankrådgiver, der ifølge hende rådede hende til at optage et dyrere kreditforeningslån, end hun hidtil havde haft i forbindelse med lejlighedskøb.

Rådet, der ifølge Anna Thygesens var det 'bedste' og eneste som banken, som hun ikke navngiver i sin klumme, kunne tilbyde kom på trods af, at hun efter eget udsagn havde en »pæn klat penge« efter have solgt sit hus for mere, end hvad hun i sin tid havde givet for det. Derfor valgte Anna Thygesen at opsøge en privat, uvildig rådgiver, der hjalp hende frem til en bedre løsning.

BT har spurgt Nordea, hvorfor banken vælger at kalde deres medarbejdere for bankrådgivere og ikke banksælgere, som Anna Thygesen foreslår.

Her lyder svaret:

'Vi ønsker at sikre en høj kundetilfredshed i Nordea, og det opnår vi bedst muligt ved at rådgive kunderne ud fra deres behov og ønsker, og derfor kalder vi dem for rådgivere,' lyder svaret i en e-mail fra banken.

BT har også været i kontakt med Jyske Bank og Nykredit, der ikke ønskede at kommentere sagen. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Danske Bank.