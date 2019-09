Nordeas driftsdirektør, Torsten Hagen Jørgensen, stopper i banken.

Også bankens Chief People Officer, Karen Tobiasen, stopper i banken, oplyser Nordea.

Dermed fortsætter udskiftningen i toppen af banken. 5. september kom det frem, at 51-årige Frank Vang-Jensen blev udpeget som ny koncernchef. Han afløste finnen Casper von Koskull.

Ændringerne skyldes et ønske om en enklere og slankere chefgruppe, oplyser banken i dens pressemeddelelse.

Banken roser både Torsten Hagen Jørgensen samt Karen Tobiasen for at have bidraget betydeligt for den transformation, som Nordea har været igennem.

