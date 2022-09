Lyt til artiklen

Dine aktier kan ende med at stige, hvis inflationen går i den rigtige retning i USA.

Det påpeger Nordeas chefanalytiker, Niels Christensen, i en kommentar tirsdag morgen. Det sker forud for, at vi senere tirsdag får tal for udviklingen i inflationen i USA i august.

»Det kan blive en dag med yderligere aktiekursstigninger, hvis dagens amerikanske inflationstal er svagere end forventet og dermed dæmper forventningerne til en stor renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank i næste uge,« lyder det fra chefanalytikeren.

Tallet er ifølge ham vigtigt, fordi det kan »blive tungen på vægtskålen,« når der om få dage skal træffes en vigtig beslutning på den anden side af Atlanten.

I næste uge – onsdag 21. september – skal den amerikanske centralbank afgøre, om styringsrenten igen skal hæves med 75bp. Det skete også i juni og juli. Alternativt skal renten kun stige med 50bp. Det kan tirsdagens tal få indflydelse på, forklarer han.

Den samlede inflation ventes at falde tilbage på grund af udviklingen i energipriser, men kerneinflationen har næppe toppet endnu, lyder det fra Nordea.

Kerneinflationen ventes ifølge chefanalytikeren at stige fra 5,9 pct. til 6,1 pct.

