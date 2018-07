Nordea oplyser i sit seneste regnskab blandt andet, at det ordinære resultat er steget med 31 procent.

København. Storbanken Nordea opnår et ordinært resultat på 1,3 milliarder euro i andet kvartal af 2018. Det er 31 procent højere end i samme periode sidste år.

Det oplyser banken i sit seneste regnskab, der er blevet offentliggjort torsdag morgen.

I danske kroner svarer det til, at overskuddet ligger på 9,7 milliarder kroner.

Mens det samlede resultat er steget, er nettorenteindtægterne faldet med ni procent til 1,1 milliarder euro.

- I andet kvartal er vores indsats for at øge kundetilfredsheden begyndt at bære frugt, og vi ser tegn på et øget momentum på tværs af vores forskellige forretningsaktiviteter både blandt erhvervs- og privatkunder, skriver Nordea i regnskabet.

Resultaterne betyder også, at banken fastholder sine forventninger til resten af året.

- Selv om vi forventer en beskeden vækst resten af året, ventes de tilbagevendende indtægter i 2018 ikke at nå niveauet for 2017 som følge af et svagere første halvår 2018, men vi forventer fortsat at rapportere et højere nettoresultat i 2018 end i 2017, lyder det

2. juli oplyste Nordea, at man vil opkøbe Gjensidige Bank. Det forløb kører som forventet, og salget ventes endeligt lukket i første kvartal 2019.

Ifølge aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank lander regnskabet nogenlunde som ventet.

- I overskrifter rammer regnskabet inden for skiven, siger han til Ritzau Finans.

Han fremhæver, at kerneposterne - nettorenter og gebyrer - er nogenlunde som ventet.

