Finsk tv-program om hvidvask ventes at involvere Nordea. Det får bankens investorer til at finde udgangen.

Et finsk tv-program ser ud til at skræmme investorer i den nordiske storbank Nordea. Fra handlens start mandag har Nordea-aktien tabt fem procent af sin værdi på den svenske børs.

Faldet stikker ud på et ellers optimistisk svensk marked, hvor det toneangivende OMXS-indeks er oppe med 0,4 procent trods Nordeas fald.

Årsagen til faldet er tilsyneladende et tv-program, der sendes i Finland senere mandag. Tv-kanalen Yle ventes at sende et program om hvidvask, der involverer Nordea.

Nordea har sidste år flyttet sit hovedkvarter til Helsinki i Finland.

/ritzau/TT