I sommeren var Nomas midlertidige burgerbar meget populær, og nu åbner den permanent i København.

Den danske tostjernede michelinrestaurant Noma åbner en permanent burgerbar på Christianshavn i København, skriver Politiken.

I sommeren havde Noma stor succes med en midlertidig burgerbar, og den er altså kommet for at blive, siger kok og ejer af Noma René Redzepi til avisen.

- Vi opdagede, hvor fantastisk det er at lave noget for alle. Den første dag havde vi planlagt at lave 300 burgere, men gik i sidste øjeblik op til 1200.

- De første stod i kø klokken 5 om morgenen, siger han.

Burgerbaren skal hedde Popl. Navnet kommer fra ordet "populus", som på latinsk betyder mennesker.

Den vil til siddende gæster og som takeaway servere fire burgere, både med kød og veganske og vegetariske bøffer.

Ifølge René Redzepi sælger burgerne uden kød overraskende godt.

- I sommer var 30 procent af de burgere, vi solgte, veganske eller vegetariske, og vi tror, vi kunne have solgt 40-45 procent, hvis vi havde kunnet lave så mange.

- Det har også overrasket mig, at der er en så stærk vegansk og vegetarisk bølge i København.

Der vil i modsætning til i sommer også være småretter, som skifter med sæsonen.

Popl rykker ind i de lokaler, som tidligere husede Restaurant 108 - Nomas søsterrestaurant, som måtte lukke i slutningen af september.

Noma og René Redzepi har mærket meget til coronakrisen, som har ramt restaurationsbranchen hårdt. For da restauranterne igen måtte åbne, var verden en anden.

- Fine dining og Michelin virkede lidt bedaget og forkert, da vi kunne genåbne. Vi ville lave noget til alle. Og hvad spiser alle? Burgere.

- Så vi åbnede dørene og gav slip. På Noma har vi normalt enormt meget kontrol, når folk sætter sig ned. Her kørte vi rundt og serverede vin i en trillebør, mens folk ventede. Så nu åbner vi det, vi håber bliver den ultimative burgerbar, siger Redzepi til Politiken.

Popl forventer at åbne 3. december.

/ritzau/