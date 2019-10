Telekæmpen Nokia er faldet massivt på den finske børs i Helsinki.

Aktierne i det verdenskendte firma var torsdag faldet næsten 25 procent, efter firmaet nedjusterede forventningerne til dets indtjening for både 2019 og 2020. Torsdag eftermidagen havde kursen rettet sig en smule og lå på omkring 22 procent.

Ikke siden 1991 er aktierne faldet så meget, skriver Bloomberg News.

Telegiganten, der er storleverandør af mobilnet og netværksudstyr, har samtidig valgt at sætte dets udbytter til aktionærernepå pause. Firmaet forklarer dets forventing med aggressiv konkurrence inden for udvikling af 5G, skriver Financial Tiimes.

5G er den nyeste generation af mobilnetværk, der skal erstatte 4G-netværket. De nye 5G-netværk kommer blandt andet til at give langt højere hastigheder.

Nokia forventer nu en overskudsgrad for 2019 på 7,5-9,5 procent mod tidligere 9-12 procent. Overskudsgraden betragtes som et mål for et firmas indtjeningsevne. Firmaet sænkede dets forventning til næste års overskudsgrad fra 12-16 procent til 8,5-10,5.

En teleanalytiker hos Handelsbanken, Daniel Djurberg, kalder den opsigtsvækkende nedjustering for 'hæftig'.

Faldet forklares blandt andet med, at konkurrencen inden for udvikling af 5G-netværk er dyr, og at Nokia presses af dets rivaler, svenske Ericsson og kinesiske Huawei.