Der er stor forskel på, om arbejdende danskere kan få lov til at se Danmarks landshold mod Australien torsdag.

København. Torsdag møder det danske fodboldlandshold Australien i en afgørende kamp ved VM i Rusland. Det sker midt i arbejdsdagen, klokken 14.

Det stiller de danske arbejdsgivere i et valg om, hvorvidt medarbejderne skal have lov til at følge kampen.

Det svinger voldsomt fra selskab til selskab, og sådan må det også være, siger interesseorganisationen Dansk Erhverv.

- Vores fornemmeste råd er, at den enkelte virksomhed skal finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Alle har jo en interesse i at skabe et godt fællesskab og sammenhold.

- Men det kan være lidt af et dilemma, når man står med kampe midt i arbejdstiden. Der skal man finde ud af, om det er muligt for den type virksomhed, man er, siger chefkonsulent for HR & Ledelse hos Dansk Erhverv Tina Buch Olsson.

En rundspørge foretaget af Ritzau viser, at Novo Nordisk ikke gør noget i forhold til kampen, og det samme er gældende hos Danfoss og Ørsted.

I landets største teleselskab, TDC, må medarbejderne og de lokale chefer selv vurdere situationen.

- Vi har bestemt ikke noget imod, at vores medarbejdere følger VM-kampene i deres arbejdstid, hvis det er muligt for dem i forhold til deres arbejdsopgaver.

- Vores teknikere og medarbejdere i kundeservice og butikker har selvfølgelig lidt sværere ved at følge med, da vi fortsat er nødt til at betjene kunderne.

- Jeg ved dog, at VM i fodbold bliver vist på demo-skærmene i vores YouSee-butikker, siger TDC's HR-direktør, Peer Schaumburg-Müller.

Hos A.P. Møller-Mærsk, der beskæftiger over 80 forskellige nationaliteter på Esplanaden i København, bliver VM-kampene vist i lounge-områder. Også her er der tale om frihed under ansvar for de ansatte.

- Nogle steder kan det fint lade sig gøre, og andre steder kan det ikke. Vores bedste råd er, at det bliver kommunikeret helt klart, hvad man gør, og hvad retningslinjerne er. Ellers kan det give misforståelser og uenighed, siger Dansk Erhvervs Tina Buch Olsson:

- Hvis det kan lade sig gøre, så er det en god måde at skabe sammenhold og gøre noget godt for medarbejderne på, mener hun.

Hos Dansk Erhverv bliver der ikke set fodbold, siger chefkonsulenten.

