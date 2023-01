Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nørrebro Bryghus er blevet opkøbt af Danmarks næststørste bryggeri, Royal Unibrew.

Det skriver Finans.dk på baggrund af pressemeddelelser fra bryggeriet.

»Royal Unibrew har fået mulighed for at overtage og videreføre et stærkt, lokalt forankret brand med betydeligt afsæt i København. Det er et fyrtårn i den danske ølkultur, vi overtager, og det er vi naturligvis både stolte og ydmyge omkring,« udtaler direktør Kasper Ryttersgaard Jacobsen fra Royal Unibrew Danmark i pressemeddelelsen.

Mikrobryggeriet Nørrebro Bryghus startede i 2003 på – som navnet også antyder – Nørrebro i København.

I dag bliver øllene produceret på et bryggeri i Hedehusene.

Planen er, at brandet nu skal bredes ud både i hovedstadsområdet og andre dele af Danmark.

»Vi har fundet en ny ejer, som vi tror kan videreføre Nørrebro Bryghus-brandet og den forretning, vi har opbygget gennem to årtier. Vi er stolte af det kapitel, vi har skrevet. Det er vemodigt, men ikke desto mindre den rigtige beslutning,« siger Martin Thomsen, der er administrerende direktør og medejer af Nørrebro Bryghus.