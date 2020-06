Otte ud af ti lagerarbejdere føler sig systematisk overvåget af den daglige ledelse og udsat for et for højt arbejdspres på Coops lager i Hasselager ved Aarhus. De stempler utrygge ind i en stresset atmosfære med forfølgelse og advarsler, der sidder løst.

Det skriver Fagbladet 3F.

Men nu har medarbejderne fået nok. De sendte mandag et nødråb i form af et brev til Coops bestyrelse med en spørgeskemaundersøgelse – 270 af de ansatte på lageret har besvaret den:

84 procent af medarbejderne føler sig overvåget af den daglige ledelse. 84 procent føler et for højt arbejdspres. Og 74 procent føler sig stresset på ferskvarelageret, der distribuerer varer til blandt andet Superbrugsen, Irma, Kvickly og Fakta.

Resultaterne er en del af en stor undersøgelse af lagerarbejdernes arbejdsmiljø på landsplan, som fagforbundet 3F er i gang med. Forbundet har cirka 400 medlemmer blandt de ansatte i Hasselager.

I brevet peger medarbejderne blandt andet på:

“...systematisk overvågning, uforholdsmæssigt mange advarsler (ofte givet på baggrund af hvad der ligner bagateller), og en større og større frygt for at miste sit arbejde, er desværre blevet dagligdagen for os. Vi oplever et konstant stigende arbejdspres. Er Coops vision og plan, at vi hver eneste dag skal gå utrygge på arbejde, føle en personlig forfølgelse fra lederne og gå i en så stressende atmosfære, som vi gør?”

Fagbladet 3F har talt med nuværende og tidligere ansatte på lageret. Blandt andet Thorbjørn Vejrup, der var på lageret indtil slutningen af maj, hvor han blev fyret for sygefravær.

- Folk er bange for at få for meget sygefravær, så mange vælger at betale selv. Jeg er selv blevet spurgt tre gange ved en sygemelding: Vil du have det som afspadsering eller fri uden løn?, fortæller han.

Han fortæller, at lederne straffer folk og udstiller dem, der har svært ved at følge med.

- Hvis de ansatte ligger under et fastsat mål, får de en advarsel og bliver sat under overvågning under trusler om fyring. Dem, der har åbnet munden op har enten fået en fyreseddel eller kraftig advarsel. Det er kæft, trit og retning, siger Thorbjørn Vejrup.

En nuværende ansat fortæller, at lederne ikke tolererer den mindste kritik.

- Et grin eller en forkert mimik er nok til, at der bliver givet advarsler. ”Er du utilfreds, kan du fise af,” lyder beskeden, fortæller medarbejderen, der er anonym, fordi han frygter for sin fremtid på lageret.

Teamledere mandsopdækker de ansatte, fortæller Coop-arbejderen Ole, der er en af de anonyme lagerarbejdere, der nu henvender sig direkte til Coops bestyrelse:

- Folk føler sig truede og pressede. Selv når man går på toilet sker det ofte, at teamledere går ind på toiletgangen og fløjter uden for båsene for at vise, at de holder øje med os, og at vi skal rubbe neglene. Ellers falder der advarsler.

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet, kalder det usædvanligt, at så stor en medarbejdergruppe henvender sig i samlet flok til en topledelse.

- Det er alarmerende, at så mange ansatte føler sig overvåget og føler, at der er dårligt arbejdsmiljø med trusler i luften. Det ser vi normalt ikke på det danske arbejdsmarked, der i høj grad er præget af et fornuftigt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, siger Laust Høgedahl.

Laust Høgedahl pointerer, at der hviler et særlig ansvar på Coops skuldre, fordi virksomheden er opstået ud af andelstankegangen med fælleseje af virksomheden.

- Hvis Coops ledelsesstil indadtil er langt fra de værdier, der beskrives udadtil i Coops CSR-politik, klinger det hult, siger han.

Medarbejderne henviser i brevet netop til Coops CSR-politik om social ansvarlighed, hvor der blandt andet står:.

”Coop respekterer de ansattes rettigheder og har et ansvar for at skabe arbejdsforhold med omtanke for arbejdsmiljøet som helhed og for den enkelte medarbejders sikkerhed, sundhed, udvikling og trivsel.

Formand for 3F Aarhus Transport, Logistik og Byg, Thorkil Jansen, slår fast, at brevets indhold matcher de henvendelser, som afdelingen de senere år har fået fra hårdt pressede medlemmer.

- Problemerne er trappet op og arbejdsmiljøet er blevet værre og værre. Det er horribelt, hvad medarbejderne bliver udsat for. De går i en konstant atmosfære af frygt, hvor advarslerne sidder løst, siger Thorkil Jansen.

Medarbejderne skriver i brevet, at de forventer, at bestyrelsen hurtigt reagerer på det alarmerende arbejdsmiljø, overvågningen og stressproblemerne på lageret ved Aarhus.

Fagbladet 3F har forelagt Coop kritikken og bedt om et interview med administrerende direktør Peter Høgsted, men uden held.

- Coop diskuterer ikke interne arbejdsforhold i medierne, siger kommunikationschef Lars Aarup.