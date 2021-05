NKT Cables rykker en del af produktionen til Polen og fyrer 59 medarbejdere i Asnæs.

Det skriver Nordvestnyt.

NKT oplyser til avisen, at man ønsker at samle produktionen af installationskabler på virksomheden fabrik i Polen.

Der skal fortsat dog fortsat produceres lav- og mellemspændingskabler i Asnæs.

»På sigt har vi ambitioner om at investere yderligere i Asnæs for at udbygge vores stærke position indenfor mellemspændingskabler, der er helt centrale for at drive den grønne omstilling. For nu handler det dog om at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre,« siger Will Hendrikx, direktør for lav- og mellemspænding i NKT til Nordvestnyt.

Den lokale formand for 3F i Holbæk-Odsherred, Allan Andersen, begræder, at NKT nu flytter arbejdspladser ud af landet.

Mellem 30 og 40 af dem, som har udsigt til en fyreseddel, arbejder inden for 3F-området, og mange af dem er industrioperatører, siger han til Nordvestnyt.

»Det er ekstremt sørgeligt, at en af vores største virksomheder i kommunen flytter noget af produktionen ud af landet. NKT er en god virksomhed, som vi ofte henviser til. Vi har brug for den i Odsherred. Den giver mulighed for beskæftigelse til odsinger, som ikke har den højeste uddannelse,« siger Allan Andersen.

Både fagforeningen og det lokale jobcenter står klar til at hjælpe dem, der nu mister jobbet, videre til noget andet.