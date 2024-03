Regnskabet for den japanske spilgigant Nintendo viser, at der fortsat er bud efter spilkonsollen Switch.

Selv om spilkonsollen Nintendo Switch efterhånden har syv år på bagen, så bliver der stadig langet masser af eksemplarer over disken hos verdens elektronikforhandlere.

Det viser det kvartalsregnskab, som Nintendo har offentliggjort tirsdag.

Af det fremgår det nemlig, at der siden regnskabsårets start 1. marts sidste år er solgt 13.740.000 eksemplarer af maskinen. Dermed når det totale salg op på 139,4 millioner styk.

Samtidig har salget af solgte spil i konsollens livstid rundet 1,2 milliarder, svarende til mere end otte per solgt konsol.

Der har det seneste år været rygter om, at Nintendo skulle have en opdateret version af Switch-konsollen klar.

Lanceringen lader imidlertid vente på sig, og forventningen blandt flere fagmedier er, at det ikke kommer til at ske, før regnskabsåret er slut.

Sammen med kvartalsregnskabet har Nintendo også offentliggjort salgstal for de Switch-spil, som Nintendo selv har produceret.

Det mest sælgende spil de seneste ni måneder var "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", der har solgt mere end 20 millioner eksemplarer.

"Super Mario Bros. Wonder" solgte knap 12 millioner eksemplarer, mens "Mario Kart 8 Deluxe" - der udkom for syv år siden - blev solgt i 6,8 millioner eksemplarer.

Samlet set er der solgt mere end 60 millioner eksemplarer af Mario Kart 8 Deluxe siden udgivelsen.

/ritzau/