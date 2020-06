Nærmest fra den ene dag til den anden blev to unge, danske kvinder mil­li­ar­dæ­rer.

De har nemlig fået to tredjedele af aktierne i familiens olieimperium, som har en omsætning på 71,6 milliarder kroner af deres far, oliekøbmand Torben Østergaard Nielsen fra Fyn.

Det skriver Børsen.

36-årige Nina Østergaard Borris og 30-årige Mia Østergaard Nielsen får tilsammen 66 procent af virksomheden A/S United Shipping & Trading Company, der ligger nummer ni på listen over virksomheder med størst omsætning i Danmark.

Torben Østergaard-Nielsen. Foto: Claus Fisker Vis mere Torben Østergaard-Nielsen. Foto: Claus Fisker

Med tiden er det planen, at de to døtre skal overtage hele formuen.

Og særligt Nina Østergaard Borris har planer om at bruge pengene på at gøre en forskel.

»Jeg skal ikke være en tro kopi af min far, og jeg vil ikke bare være en kransekagefigur, der bliver placeret på en post, fordi et eller andet sted skal vi gøre af hende,« siger hun til Børsen.

Hun fortæller, at siden hun kunne gå, har hun været med sin far rundt på forretningsrejser verden over. Det har blandt andet ført til, at hun næsten hele sit liv år er gået benhårdt efter at komme til tops i familieimperiet.