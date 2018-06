I næste uge åbner Hotel Nimb op for en ny tagterrasse med en 60 m2 stor pool, som får udsigt til blandt andet Tivoli, Københavns Rådhus og Radisson Blu-hotellet i hjertet af hovedstaden.

Hotellet, der ligger klods op af Tivoli over for Københavns Hovedbanegård, bliver angiveligt det første hotel i Danmark med en tagterrasse med pool - også kaldet en rooftop-pool.

Nimbs nye tagterasse bliver afsløret den 21. juni. Foto: Brian Bergmann



»Vi afslører vores pool i næste uge og en hel masse nye tiltag, men indtil videre er resten hemmeligt,« siger pressechef Torben Plank, der ikke vil røbe meget mere om det nye koncept, som afsløres den 21. juni.

Det vides dog, at poolen har indbygget svømmemodstand designet til svømmetræning, og at Nimbs nye tagterrasse vil brede sig over 1300 m2 og bestå af en række wellness-tiltag. Derudover skal tagterrassen huse diverse underholdningsevents.

»Det er noget, der komme til at sætte nye standarder, som man aldrig har set før i Danmark, og vi glæder os simpelthen så meget til at vise det frem,« siger pressechefen.