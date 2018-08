Der kommer ny mand for bordenden hos Danmarks største forhandler af skønhedsprodukter, skriver Finans.

Stifter og hovedaktionær af netbutikken Nicehair Tonny Nielsen Bruun har valgt at træde tilbage og overlade roret til den nye frontfigur, Hans Tost.

Han er hentet ind fra en stilling som marketingchef i restaurantkæden Sunset Boulevard. Han har tidligere haft en ledende stilling hos Salling Group, der ejer Bilka, Føtex og Netto.

I en pressemeddelelse forklarer Tonny Nielsen Bruun, hvorfor han har valgt at slippe styretøjet for forretningen.

'Jeg er iværksætter af natur, og det er den del af udviklingen af Nicehair, jeg brænder for og gør bedst. Derfor er jeg meget glad for at få en ny dygtig direktør, som sammen med mig skal tage virksomheden videre i den succes, vi oplever,' siger han.

Nicehair kunne i det seneste regnskab for 2017 for første gang siden 2013 præsentere et overskud. Det var på 200.000 kroner, skriver Finans.

Omsætningen var på 150 millioner, men ambitionen er at runde 200 millioner kroner.