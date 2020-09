Antallet af huse til salg var ved indgangen til september rekordlavt for fjerde måned i træk, viser nye tal.

Afstanden mellem til salg-skiltene på de danske villaveje fortsætter med at stige.

Ved indgangen til september var antallet af udbudte huse for fjerde måned i træk på det laveste niveau i ti år.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af ejendomsmæglerne.

Ifølge Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, er det en usædvanlig situation, der udspiller sig lige nu.

Hun peger på, at det faldende udbud ses i hele landet, hvor der i 89 af landets 98 kommuner er færre huse til salg end for et år siden.

- Det er et lavt udbud, der er skabt af en situation, hvor der egentlig er kommet mange nye boliger til salg, men hvor der også er blevet solgt rigtig mange huse igennem de seneste måneder, siger Birgit Daetz i en kommentar.

Ved indgange til september var der 30.245 villaer og rækkehuse til salg i Danmark. Det er to procent færre end måneden forinden.

Sammenlignes der med samme måned sidste år, er udbuddet faldet hele 15 procent - svarende til cirka 5300 færre huse.

- Næsten alle kommuner på Sjælland har oplevet et fald i udbuddet, der er større end ti procent det seneste år.

- Det samme er tilfældet i størstedelen af de fynske og store dele af de midtjyske kommuner, siger Birgit Daetz.

Antallet af huse med til salg-skilte er procentvis faldet mest på Frederiksberg, i Aarhus og Glostrup.

I alle tre kommuner er udbuddet faldet med omkring 40 procent. Kigges der på det absolutte antal, er der dog store udsving.

I Aarhus er der nu 630 huse til salg mod 1032 sidste år. På Frederiksberg og i Glostrup er tallene 22 og 33, efter at de var på 37 og 54 sidste år.

Også udbuddet af ejerlejligheder og sommerhuse er fortsat med at falde den seneste måned.

Det er dog gået hurtigst med sommerhusene, og det betyder, at der for første gang i ti år er flere ejerlejligheder til salg end sommerhuse.

/ritzau/