Salling Group, der ejer Føtex, Netto og Bilka, fjerner opgaver centralt. Dermed ryger 200 stillinger.

200 stillinger bliver nedlagt hos Salling Group, der blandt andet ejer Føtex, Bilka og Netto.

Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

Der er tale om stillinger i administrationen. Nogle af de berørte ansatte vil få tilbudt et andet job i Salling Group.

Administrerende direktør Per Bank betegner manøvren som en tilpasning, hvor der bliver rykket opgaver centralt ud lokalt. Det skal skabe luft til investeringer.

- Desværre betyder tilpasningen, at vi må tage afsked med dygtige kolleger, som jeg gerne vil takke for hver især at have ydet en rigtig stor indsats.

- Vi gennemfører en målrettet indsats for at hjælpe alle i deres søgen efter job. Vi håber selv at genansætte så mange som muligt, når der atter viser sig åbninger i Salling Group, siger Per Bank i pressemeddelelsen.

Ud over supermarkedskæder ejer Salling Group også stormagasinkæden Salling, Fætter BR, webshoppen Wupti, kaffekæden Starbucks og burgerkæden Carl's Jr.

Samlet har Salling Group 48.000 ansatte på tværs af Danmark, Polen og Tyskland. De 35.000 er ansat i Danmark.

