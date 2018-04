Et Facebook-opslag fra discount-kæden Netto er blevet så populært, at kæden var nødt til at slette det. - Vi druknede i henvendelser, siger direktøren.

Det er sjældent, at supermarkeder ønsker, at de havde færre kunder, men den sælsomme situation er netop opstået for discount-kæden Netto, som er en del af Dansk Supermarked Group.

På kædens Facebook-profil havde de lagt et billede op som reklame for deres nye spotvare: Et pop-up-telt specielt designet til forældre, der skal overvære deres børns fodboldkampe på sidelinjen, og ikke gider blive våde, når det regner.

Men de blev ofre for egen succes, som Nettos landedirektør Brian Seemann Broe skriver i en mail til BT og metroxpress.

»Opslaget var yderst populært. Faktisk så populært, at det nåede ud til ca. 3,8 mio. Facebook-bruger verden over. Bemærk at der i Danmark kun er ca. 3,2 mio. Facebook-brugere«, skriver han.

»Afledt af det, er vi simpelthen druknet i henvendelser – særligt fra udlandet, hvor interesserede kunder vil have sendt telte til f.eks. Australien«.

Presset blev så hårdt, at Netto måtte fjerne det vildt succesfulde opslag fra deres Facebook-profil.

»Vi har slet ikke været i stand til at besvare den store mængde henvendelser og har derfor (desværre) været nødsaget til at fjerne opslaget, for at det ikke skulle skabe endnu større kaos«, oplyser Brian Seemann Broe.

Selv om den groteske situation har gjort livet besværligt for Nettos ansatte, ser han positivt på den specielle oplevelse.

»Det det korte svar er, at vi nok er druknet i vores egne succes. Men det er selvfølgelig dejligt, at så mange mennesker har fokus på vores ugentlige spotvarer«, siger Brian Seemann Broe.