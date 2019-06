En flere år lang strid om, hvorvidt Netto har solgt varer, der har kopieret den danske keramiker Anne Blacks designs, er nu blevet afgjort.

Sø- og Handelsretten har i sin dom slået fast, at Netto har krænket Anne Blacks ophavsret.

'Retten har ved sin besigtigelse af de omtvistede produkter kunnet konstatere, at disse i det væsentlige har samme designmæssige udtryk som de tilsvarende produkter fra Anne Black ApS,' lyder det i afgørelsen.

Hele sagen begyndte i marts 2016, da Anne Black fik sig et gevaldigt chok, da hun så Nettos tilbudskatalog.

Discountsupermarkedet reklamerede med en vase, en urtepotte og en lågkrukke til spotpris. Anne Black kunne genkende varerne, som efter hendes mening lignede keramik, hun selv sælger i sin virksomhed Anne Black Aps - til en langt højere pris.

»Jeg følte indignation, da jeg første gang blev opmærksom på varerne i Netto, og jeg følte mig forurettet. Det er simpelthen så nemt for store mastodonter at kopiere varer fra kunsthåndværkere som mig selv,« har Anne Black tidligere sagt til B.T. om sagen.

Det var Netto ikke enig med hende i, og det hele endte i en retssag.

Tirsdag har Sø- og Handelsretten nu dømt leverandøren Ronald A/S og Salling Group A/S, som Netto er en del af, til at betale halvanden million kroner i erstatning til Anne Black.

'De omtvistede produkter fremstår således alle som meget nærgående efterligninger af de tilsvarende produkter fra Anne Black ApS. På baggrund af den store lighed mellem Anne Black ApS’ tre produkter og de omtvistede produkter solgt af Ronald og Salling Group forekommer det ikke sandsynligt, at udformningen af sidstnævnte produkter er sket uden kendskab til produkterne fra Anne Black ApS,' lyder det i dommen, som fortsætter:

'Det følger af det anførte, at de tre omtvistede produkter fra Ronald og Salling Group krænker Anne Black ApS’ rettigheder efter ophavsretsloven.'

Den dom er noget, der vækker glæde hos Anne Blacks advokat, Johan Løje:

»Dommen er en kæmpe oprejsning til Anne Black. Det er en af de allerstørste erstatninger, som er blevet tilkendt en dansk designvirksomhed for krænkelse af deres design i Danmark,« siger han i en udtalelse sendt på mail.

Særligt mener han, det er vigtigt, at dommen viser, at sagen har skadet Anne Blacks design, forretning og brand.

»Dommen viser, hvor skadeligt det kan være for en dansk designvirksomhed at blive plagieret af danske handelshuse og supermarkedskæder, og den sætter en ny standard for tilkendelse af erstatning i disse sager. Noget, branchen har sukket efter,« siger John Løje.

Ronald og Salling Grouper derudover dømt til at betale sagens omkostninger på knap 300.000 kroner plus renter.

De har 14 dage til at anke.