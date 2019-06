Der er flere hundrede af dem hver uge - og kunderne elsker dem.

Men efterhånden som Netto moderniserer sine 500 butikker herhjemme efter kædens nye koncept, vil der blive lidt længere mellem spotvarerne i butikkerne.

»Kunderne er glade for vores spotvarer, og det er en del af vores DNA at have dem. Det vil vil altid have. Men vi har givet kunderne flere og flere spotvarer, og nu er det på tide at spole lidt tilbage,« siger Nettos administrerende direktør Michael Løve.

Samtlige 507 danske butikker bliver renoveret og nyindrettet, og her er det i mange af mindre butikker nødvendigt at tilpasse konceptet.

Et kig i den nye Netto-butik i Veri Centeret i Aarhus. Vis mere Et kig i den nye Netto-butik i Veri Centeret i Aarhus.

Det gælder eksempelvis for de tidligere DøgnNetto-butikker i Storkøbenhavn, der ikke har så stort salgsareal. Butikkerne kommer dog stadig til at fremstå ens, når det kommer til indretning, reoler, lyssætning og så videre.

»Det bliver samme look and feel,« siger Michael Løve.

Men hvorfor så egentlig lige nu, hvor det går ganske godt for kæden?

»Noget af det, vores kunder siger, er, at butikkerne roder og det er svært at finde varerne. Vi tager mange spotvarer ud af de butikker og klemmer det sammen på mindre plads,« siger Michael Løve.

Erfaringerne med de moderniserede butikker, der allerede er åbnet er, at omsætningen på spotvarer falder - men at omsætningen på de faste varer til gengæld stiger.

»Kunderne har heldigvis reageret positivt på vores nye butikker,« siger Michael Løve, der ikke har sat tal på, hvor mange færre spotvarer, butikkerne skal føre hver uge.

»Men der kommer til at være færre varer, og særligt indenfor visse kategorier, blandt andet non food,« siger han.

I alt bruger Netto en milliard kroner på renovering, flytning og nyåbning af i alt 70 butikker i løbet af 2019.