Det var store nyheder landet over, da Netto i 2016 meldte ud, at man i forskellige butikker rundt om i landet ville have døgnåbent.

Også i det nordsjællandske vakte det opsigt. Men i den landsdel er det nu slut.

Det skriver sn.dk.

I to butikker i det nordsjællandske har man kunnet handle mellem klokken 22.00 og 07.00 om morgenen.

Den ene var på Skansevej i Hillerød. Her ophørte muligheden for at handle om natten halvandet år senere i 2017.

Og nu er det så endegyldigt slut i hele Nordsjælland. Den sidste skanse på hold-åbent-om-natten-fronten falder 2. januar 2020.

Det sker, når Netto på Holmensvej i Frederikssund, ophører med at have åbent om natten.

Og det er der en helt simpelt grund til. Det fortæller souschef i Netto-butikken, Christopher Refsgaard, til sn.dk.

»Der har ikke været nok kunder, der handler om natten, til, at det har kunne betale sig at holde åbent om natten,« siger han.

Fremover vil åbningstiderne i Netto i Frederikssund være fra 07.00-22.00.

I Netto i Hillerød har man dog fortsat længere åbent om aftenen. Her kan man således handle helt frem til midnat.

At flere Netto-butikker har haft svært ved at klare at køre med døgnåbent, stod allerede klart i 2018, da B.T. kunne beskrive, at der på tidspunktet kun var 14 døgnåbne Netto-butikker tilbage. Det tal er nu blevet en mindre.