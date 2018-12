Ifølge kender i detailhandel er Netto den stærke dreng i klassen. Torsdag åbner discountkæden endnu en butik.

Torsdag morgen er ikke blot en ny dag for Nettos butikker, men også et nyt kapitel i supermarkedskædens 37 år lange historie.

Netto åbner nemlig butik nummer 500, der kommer til at ligge i Carlsbergbyen i København.

- Det er en milepæl for os.

- Jeg tror ikke, at der var nogen, der havde forestillet sig i 1981, at vi ville få 500 butikker på 37 år, siger Michael Løve, direktør i Netto.

Ifølge Michael Løve skyldes Nettos position i Danmark flere årsager.

Kæden har blandt andet holdt stædigt fast i et stramt koncept med lave priser, et stærkt basissortiment og nye varer hver uge - hvilket har gjort, at discountkædens kunder er trofaste, lyder det fra direktøren.

Og Netto er den stærke dreng i klassen, lyder det fra direktør Bruno Christensen fra firmaet Detailhandels Promotion.

- Når Netto ligger, som de gør, så skyldes det, at de for mange år siden indtog positionen, som danskernes mest populære indkøbssted.

- Med 500 butikker er det Danmarks største supermarkedskæde - der er ingen af de andre, der når op i nærheden af den omsætning, som Netto-butikkerne har, siger Bruno Christensen.

Men selv om Netto stormer frem, så erkender den, at den har en stor konkurrent blandt andre discountkæder - nemlig Rema 1000.

Ifølge Bruno Christensen har Rema 1000 opnået en positiv position i de forskellige image-målinger, der har været. Netto har dog ikke det store at frygte.

- Netto har den høje troværdighed omkring lave priser, siger Bruno Christensen.

Når Netto åbner butik nummer 500, bliver det med en blanding af gamle og nye tiltag.

- Vi vil fortsætte med at holde fast i, det vi er gode til, siger Michael Løve.

- Men nogle gange skal man også forandre for at bevare, siger direktøren med henvisning til Nettos nye koncept, der blandt andet har fokus på indretning, frugt og grønt og nemme måltider.

