Nu er der knas med Nettos produkter igen. De er havnet i endnu en sag om kopivarer.

Denne gang er det sneakerbutikken KarlsKicks, der mener, at Netto har kopieret et af deres produkter. Et kit, der skal bruges til at rense sneakers - eller gummisko, som man også kan kalde det.

Det skriver Berlingske.

Netto kalder produktet 'Karls Premium' sneaker-rens.

»KarlsKicks er førende inden for sneaker-rens og sneakergamet generelt i Danmark. Så når sådan en stor virksomhed går ud og laver et produkt, der minder så meget om vores, ved de altså godt, hvem vi er. Jeg er helt sikker på, at det er fuldt ud med vilje,« siger Karl Faurholt, der står bag KarlsKicks, til Berlingske

Produktet er lavet til Netto af firmaet Ronald A/S med tidligere DR-generaldirektør Kenneth Plummer som administrerende direktør og er endt med at få et navn, der minder meget om Karl Faurholts eget navn.

Dog påstår Ronald A/S, at der ikke er tale om plagiering. Man forklarer, at det ikke er Karl Faurholt, men selskabets økonomidirektør Karl Lücking, produktet er opkaldt efter. Lücking er nemlig glad for sneakers.

Dog har firmaet alligevel indgået et forlig med KarlsKicks efter Berlingskes henvendelse. Beløbet ønsker de ikke at oplyse.