I næste uge vil den opmærksomme tilbudsjæger nok hurtigt opdage, at der mangler noget i postkassen.

»Vi er en smule nervøse, for tilbudsavisen er det klart det mest effektive medie, vi har i dagligvarehandlen,« konstaterer Michel Løve.

Han er direktør i Netto, der i den kommende uge vil udføre et lille eksperiment: Her vil slagtilbuddene ikke som sædvanligt blive husstandsomdelt i papirsform, men udelukkende udkomme digitalt.

Det vil kunne opleves i 1,3 millioner danske hjem, der dog alligevel får en lille hilsen fra lavpriskæden i form af en lille flyer med information om tiltaget med overskriften 'Savner du din Netto-avis?'. Den vil se sådan ud:

Her vil der desuden være oplysninger om, hvor man i stedet kan finde ugens tilbud.

»Vi giver det et forsøg, fordi kunderne bliver mere og mere digitale i forhold til hvor de finder tilbud, shopper, betaler og så videre. I den forbindelse taler vi tit om, hvor meget den fysiske tilbudsavis reelt betyder, men vi har ikke prøvet grænserne af på denne måde før,« skriver Netto-direktør Michael Løve på LinkedIn:

»Eksperimentet sker selvfølgelig også i lyset af, at tilbudsaviserne ikke er særligt klimavenlige, og at prisen på at trykke og distribuere dem er høj og stigende.«

Nogle danskere vil dog stadig modtage Nettos tilbudsavis i næste uge. For såkaldte 'NejTak+'-kunder vil stadig modtage den i papirform – det er borgere, der selv aktivt har valgt, hvilke tilbudsaviser de vil modtage.

Ville du kunne undvære tilbudsaviser i trykt form?

De papirglade tilbudsjægere skal dog ikke vente længe på igen at kunne gå på jagt efter Netto-tilbud i bunken af tilbudsaviser. Forsøget varer kun en uge, hvorefter koncernen vil se nærmere på, hvad den kortvarige digitalisering betød.

»Jeg har tidligere sagt, at hverken vi eller kunderne vil undvære den trykte tilbudsavis. Det får vi måske et mere nuanceret syn på i næste uge,« lyder det fra Netto-direktør Michael Løve.