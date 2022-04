Netto Group skifter direktør

Det står klart, efter Michael Løve har takket ja til et nyt job som aministrende direktør for OK, der er mest kendt for sine tankstationer.

Det fortæller han selv i et opslag på LinkedIn.

»Efter grundige overvejelser har jeg valgt at takke ja til et nyt job som ceo for OK a.m.b.a.,« skriver han.

Jobskiftet betyder dermed et farvel til Michael Løve efter knap fem år på posten i Netto Group. Michael Løve tiltrådte i Netto i sensommeren 2017, hvor han kom til Netto fra B&Q i England.

»Jeg kommer til at se tilbage på arbejdet med at forny og forbedre butiksoplevelsen i Netto, styrke ledelseskulturen og skabe et grundlag for ekspansion og store investeringer i både Danmark, Polen og Tyskland som noget af det sjoveste, jeg har været med til i min karriere,« skriver han og fortsætter:

»I Netto og Salling Group hersker en kultur, hvor man i særlig grad formår at fokusere og løfte i flok, og det har jeg nydt at være en del af. Den flok inkluderer ikke mindst mit eget lederteam i Netto, lederteamet i Salling Group og selvfølgelig Per Bank (administrerende direktør i Salling Group, red.), som hentede mig hjem fra England til jobbet og gav mig muligheden for at arbejde med et af de stærkeste brands i dansk dagligvarehandel. Tak for det og tak alle jer i Salling Group, jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med.«

Nettos nye landedirektør er allerede på plads.

Det bliver 39-årige Braw Bakir, der kommer fra en stilling som salgsdirektør hos Netto Group. Dermed stiller han sig i spidsen for godt 15.000 kolleger fordelt på 525 butikker.

»Jeg er mere end glad for, at Netto fortsætter i gode hænder. Braw Bakir får nemlig nøglerne til at føre Netto videre som ny direktør. Han har spillet en væsentlig rolle de sidste 5 år i Nettos udvikling med sine stærke ledelsesværdier og evner til at skabe forandring i en stor organisation som Netto,« skriver Michael Løve.