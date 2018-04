Der er røde tal på bundlinjen hos det danske netsupermarked Osuma.dk, og kassen i firmaet er tom.

Det skriver Finans.

Selvom det lyder dejligt nemt at få leveret dagligvarer til sin hoveddør, tyder meget på, at der ikke er nok danskere, der ønsker at benytte sig af denne service. I hvert fald er det endnu ikke lykkedes Osuma.dk at tiltrække nok kunder, og derfor generede netsupermarkedet i 2017 et underskud på 1,2 millioner kroner.

Det viser et nyt regnskab, hvor det også fremgår, at firmaets egenkapital er gået i minus.

'Som følge af væsentlig skærpet konkurrence i 2017 på markedet for online dagligvarehandel samtidig med, at Postnord gik i opløsning fik vores tilpasningsinitiativer fra sidste år ikke fuld effekt i 2017, hvorfor resultatet ikke er tilfredsstillende,' skriver ledelsen ifølge finans.dk i regnskabet.

Osuma konkurrerer blandt andet med netsupermarkedet Nemlig.com, der har tøjmilliardæren Anders Holch Povlsen i ejerkredsen, om kundernes gunst. Hos begge firmaer kan man handle sine dagligvarer på nettet og få dem leveret direkte til døren.

Det samme kan man hos online supermarkeder som Coop MAD, SarTorvet og iPosen.

Overskud i 2019

Lige nu er røde tal på bundlinjen hos Osuma og kassen i firmaet er tom. Af regnskabet fremgår det, at Osuma i 2018 budgetterer med et mindre underskud, men til gengæld forventer at tjene penge i 2019.

'Men budgettet er baseret på en lang række af forventninger til den fremtidige udvikling i markedet for online dagligvarehandel, hvortil selskabet leverer transportydelser. Der kan således være usikkerhed i disse forventninger,' skriver ledelsen i regnskabet.

På Osuma.dk kan du bestille dagligvarer på nettet 24 timer i døgnet. Varerne plukkes efterfølgende i udvalgte SuperBrugsen- og Kvickly butikker og distribueres derefter af Osuma ud til forbrugerne.

Netsupermarkedet ejes af Brugsforeningen 'Tryg', som er en del af Coop-koncernen.