Det gør ondt i lommeforet på danske kursusudbydere, hoteller, restauranter og andre erhvervsdrivende, når de som følge af coronakrisen må aflyse forudbetalte kurser, overnatninger og middage.

Omsætningen går i nul, og pengene skal refunderes til kunderne. Men ikke nok med det.

De hænger også på gebyrerne til betalingsgiganten Nets, som skal have betaling for transaktionerne.

Og det løber op. Især hvis der er betalt med udenlandske udstedte kreditkort som Mastercard og Visa.

I et naivt håb kontaktede en dansk kursusudbyder - som B.T. har været i dialog med, men som ikke ønsker at stå frem med navn - Nets for at høre, om hun kunne få transaktionsgebyret på kundernes betaling for aflyste kurser tilbage.

Betalingsgebyret på et kursus til 15.000 kroner betalt med et udenlandsk udstedt Mastercard koster 562,50 kroner.

Det kunne hun ikke. Nej, hun skulle omvendt betale gebyret en gang til for at refundere pengene for de nu aflyste kurser til kunderne, lød beskeden fra Nets.

Altså i alt 1.125 kroner i gebyrer for et aflyst kursus til 15.000 kroner.

Nets leverer betalingsløsninger til banker og står bag Dankort og Betalingsservice. Nets driver også NemID. Foto: Liselotte Sabroe

B.T. gik tirsdag ind i sagen og kontaktede Nets for at høre, om det kunne have sin rigtighed.

Burde Nets ikke udvise samfundssind over for hårdt pressede og konkurstruede erhvervsdrivende og sløjfe - eller kraftigt reducere - refunderingsgebyrerne på aflyste kurser og mere?

Nej, lød svaret fra Peter Høj Hessellund, der er salgsdirektør hos Merchant Services i Nets:

»Vi har selvfølgelig forståelse for, at vi lige nu befinder os i en usædvanlig og svær situation. Men ligesom i tilfældet med betalingen har vi også omkostninger i forbindelse med en refundering. Hovedparten af gebyret skal dække omkostningerne til betalingskortselskabet - et såkaldt card scheme - og kortudstederen,« sagde han.

Men så kom Nets på andre tanker.

Nu oplyser Nets pressechef, Søren Winge, til B.T., at erhvervsdrivende, der som følge af corona-relaterede aflysninger skal refundere penge til deres kunder, siden slutningen af marts faktisk har kunnet henvende sig til Nets kundeservice og - ud fra en konkret vurdering - få eftergivet transaktionsgebyrerne.

»Vi har siden sidste uge af marts som følge af corona ændret procedurer og givet vores kundeservice mulighed for at slette det gebyr, der er i forbindelse med refundering af et aflyst og forudbetalt arrangement.«

»Det kan jo være en ekstra streg i regningen for de her virksomheder, som udover en aflysning så skal døje med to gebyrer, når en transaktion skal gå retur,« siger Søren Winge.

Nets skal stadig betale gebyrerne til betalingskortselskabet og udstederen, altså for eksempel Mastercard og den bank, der har udstedt kortet.

»Det er så os, der må dække den omkostning. Vi har ingen interesse i at presse vores kunder yderligere. Hvis de går i betalingsstandsning eller konkurs, og deres kunder har betalt med for eksempel et kreditkort fra Mastercard, er det os, der skal refundere beløbet for den forudbetalte vare eller service til forbrugeren,« siger Søren Winge.

Konkurser kan koste Nets dyrt.

Nets forventer for eksempel et tab på knap en milliard kroner som følge af, at rejseselskabet Thomas Cook i Tyskland gik konkurs sidste år.

Nets har tidligere fået voldsom kritik for at give ledelsen lukrative aktieoptioner. Her administrerende direktør Bo Nilsson, som ifølge Børsen kan tjene 1,9 miliarder kroner på sin bonusordning. Foto: Liselotte Sabroe

Nets løber altså selv en betydelig risiko, når forbrugerne betaler forud med for eksempel kreditkort fra Mastercard. Derfor har Nets også selv en interesse i at holde liv i virksomheder, der er konkurstruede.

»Vi er helt med på, at det i denne tid kan svide lidt ekstra for eksempelvis kursusudbydere, hoteller og restauranter,« siger Søren Winge og tilføjer:

»Og vi har allerede refunderet gebyrerne for flere hoteller og restaurationer, som har henvendt sig til os.«

Men hvad har I gjort for at gøre jeres mange kunder opmærksomme på, at de har denne mulighed?

»Det er ikke noget, vi har meldt ud til kunderne, men noget, vi har håndteret, når kunderne selv har henvendt sig.«

Er I nervøse for at blive væltet over ende, når det så nu kommer frem i B.T., at jeres kunder faktisk har denne mulighed?

»Det kan godt være, telefonen ringer lidt mere, men det tager vi så med. Vi kommer også til at mærke det her på vores indtjening i 2020.«

»Men der er nogle forretninger, der står i en trængt situation, og der er det lidt at føje spot til skade, at de skal betale gebyr for forudbetalingen og så igen, når de skal refundere beløbet for en aflysning. Dér har vi forståelse for, at kunden er fanget i nogle uheldige omstændigheder. Og vi ønsker på ingen måde at skubbe de her virksomheder tættere på kanten.«