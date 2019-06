En ny regering bør undersøge, om Nets-priser på betalingsservice skal underlægges samme kontrol som dankortet.

En investeringsordning i Nets, der ifølge Børsen kan give ledende medarbejdere i Nets en samlet gevinst på flere milliarder kroner, har fået både købmænd og Forbrugerrådet Tænk op af stolene.

Mens købmændene vil presse Nets på gebyrer på dankortet, mener Forbrugerrådet Tænk, at det giver bedre mening at se på, om Nets udnytter en dominerende markedsposition med priserne på betalingsservice.

- Det er et sted, hvor vi bliver malket for milliarder. Samtidig ser man Nets trække milliarder ud af deres overskud og forgylde deres ledelse, siger vicedirektør Vagn Jelsøe.

Det er Nets, der udbyder betalingsløsningerne dankortet og betalingsservice. Nets tjener groft sagt sine penge ved at opkræve et gebyr for hver transaktion, der foretages med de betalingsformer.

Her peger Vagn Jelsøe på en stor forskel mellem de to betalingsformer.

- Dankortpriserne er underlagt politisk kontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen holder øje med, hvad priserne er, og at de passer med omkostningerne, siger han.

Derfor er det ifølge Vagn Jelsøe påviseligt den billigste betalingsform af sin art. Det er ikke tilfældet ved betalingsservice, hvor den samme kontrol ikke hersker.

- "Kloge" mennesker har sagt, at dankortet er et betalingsinstrument, men det er betalingsservice ikke. Jeg forstår ikke forskellen, siger Vagn Jelsøe.

- Det er meget nærliggende at sige, at man må lægge de samme øjne ned over betalingsservice.

Han begrunder behovet med, at trods en vækst i antallet af transaktioner over betalingsservice har prisen været stabil.

- Prisen på en betalingstransaktion har ligget uændret de sidste 15 år, samtidig med at antallet af transaktioner er eksploderet. Enhver økonom vil sige, at der er noget galt her, siger han.

- Når der sker en voldsomt vækst i volumen, vil der være stordriftsfordele, og så må prisen falde. Men prisen er uændret.

Han henviser til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2014 påtalte prisen på betalingsservice i en rapport.

Analysen fra dengang viser, at mens overskuddet for betalingsservice steg fra 2002 til 2013, faldt omkostningerne. Det kom dog ikke forbrugerne til gode.

Det blev taget op af daværende erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S), men ifølge Vagn Jelsøe løb sagen ud i sandet, blandt andet fordi ministeren blev skiftet ud med resten af regeringen i 2014.

Han opfordrer derfor en ny regering til at kigge på området på ny.

/ritzau/