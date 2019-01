Netmediet Denoffentlige.dk lukker efter otte år. Det sker efter at Sø- og Handelsretten har begæret mediet konkurs

Stifter og chefredaktør Nick Allentoft begræder konkursen - og retter hårde anklager mod både en tidligere samarbejdspartner og rettens afgørelse.

'Dette er er rædselsfuld situation at stå i for mig som stifter, ejer og leder for DenOffentlige.dk. Jeg har investeret hele mit liv i at skabe DenOffentlige.dk og derfor betyder konkursen, at jeg selv mister alt,' skriver han på Denoffentlige.dk.

I brevet til læserne skriver Nick Allentoft at konkursbegæringen sker på foranledning af en tidligere samarbejdspartner, som blev bortvist i august efter at have 'have misbrugt tillid og stilling'.

Denoffentlige.dk har eksisteret siden 2010 og har gennem årene formidlet historier og artikler om den offentlige sektor.

Ifølge mediets oplysninger har det omkring 10.000 modtagere af dets daglige nyhedsbrev og over 100.000 læsere.

Opdateres...