I andet kvartal har streamingtjenesten Netflix hentet 5,2 millioner nye kunder. Det er færre end forventet.

San Francisco. Den amerikanske streaminggigant Netflix formåede ikke at leve op til analytikernes forventninger om 6,27 millioner nye abonnenter i andet kvartal.

Selskabet hentede nemlig "kun" 5,2 millioner nye betalende kunder. Det svarer til lidt over en million færre kunder end forventet.

- Vi havde et stærkt, men ikke et fremragende kvartal, skriver Netflix i en pressemeddelelse.

De nedjusterede forventninger har resulteret i et kursfald på 14,11 procent til 347 dollar for en aktie, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Bloomberg er kursen faldet med hele 15 procent.

Det var både tilgangen på det amerikanske hjemmemarked og internationalt, som var ringere end ventet for verdens største streamingtjeneste.

Netflix uddyber ikke selv grunden til det skuffende resultat. Men ifølge Bloomberg kan de færre abonnenter skyldes, at Netflix har lanceret færre nye film og serier i andet kvartal end tidligere.

Også dette års VM i fodbold, der varede i flere uger, før det blev afgjort i weekenden, har fjernet mange seeres opmærksomhed, skriver Bloomberg.

Netflix har ifølge egne opgivelser 130 millioner abonnenter fordelt over 190 lande, heraf er størstedelen uden for USA.

For første gang lancerede Netflix i andet kvartal serier på dansk og indisk. Og udviklingen med serier på andre sprog end engelsk fortsætter.

Til næste år forventer streamingtjenesten at lancere en ny udenlandsk film eller serie mindst en gang om ugen.

Og det kan i den grad mærkes på gigantens kistebund.

Ifølge Bloomberg har Netflix flere gange lånt store beløb for at kunne betale de dyre, egenproducerede serier.

Alene i andet kvartal oversteg udgifterne 500 millioner dollar. Et beløb, der ventes at stige til mellem tre og fire milliarder dollar for 2018.

/ritzau/