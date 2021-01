Streaminggiganten Netflix kunne tilføje over 8,5 millioner til sin kundeliste i fjerde kvartal af 2020.

Anmelderroste serier og nye coronanedlukninger har lunet hos streamingselskabet Netflix i fjerde kvartal sidste år.

Det viser selskabets regnskab for kvartalet ifølge Reuters.

Produkter som dramaserien Bridgerton og miniserien The Queens Gambit om skakgeniet Beth Harmon har fået hjemsendte folk verden over til at købe abonnement hos Netflix.

Og coronarestriktioner lukkede desuden for biografer og nye filmproduktioner formodes at have gjort efterspørgslen på Netflix produkter endnu større.

Det betød, at antallet af Netflix-kunder steg med 8,5 millioner i fjerde kvartal. Dermed runder Netflix en stor milepæl.

Streamingselskabet kan nu prale med at have over 200 millioner abonnenter på verdensplan. Næsten 204 millioner personer er indehaver af et Netflix-abonnement.

- Vi er enormt taknemmelige for, at vi i disse specielle udfordrende tider har været i stand til at give vores kunder rundt på kloden forbindelser og glæde, mens vi fortsætter med at forstærke vores forretning, skriver Netflix i et brev til sine investorer.

Størstedelen af de 37 millioner nye kunder, som Netflix har fået i løbet af 2020, kom til i løbet af den første nedlukning på grund af coronavirus. I de tre første måneder af 2020 sluttede 15,7 nye abonnenter sig til tjenesten.

I alt fik Netflix 37 millioner kunder i 2020. Det er det højeste antal nye kunder, selskabet har fået på et år, siden tjenesten startede i 2007.

Det gav en omsætning på 6,64 milliarder dollar, svarende til cirka 40,7 milliarder danske kroner, i fjerde kvartal.

Det var en klar forbedring fra tredje kvartal, hvor omsætningen var mere end en milliard dollar lavere.

I hele 2020 landede omsætningen på knap 25 milliarder dollar, svarende til omkring 153,4 milliarder danske kroner. Det er næsten fem milliarder dollar mere end i 2019.

/ritzau/