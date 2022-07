Lyt til artiklen

Er du en af dem, der deler din Netflix-konto med andre?

Så er det måske snart tid til at tænke i alternative baner.

For Netflix skruer nu op for nye metoder, der skal sætte en stopper for kontodelingen.

»Det er fantastisk, at vores medlemmer elsker Netflix-film og tv-serier så meget, at de ønsker at dele dem mere bredt. Men nutidens udbredte kontodeling mellem husholdninger underminerer vores langsigtede evne til at investere i og forbedre vores service,« skriver Netflix i en pressemeddelelse.

Streaminggiganten har allerede undersøgt forskellige muligheder for, hvordan de kan imødekomme dele-konceptet.

Siden marts 2022 har de derfor afprøvet konceptet 'sub-medlemsskab' i Sydamerika.

Her har det været muligt at købe adgang til 'ekstra-kontoer' for 22 kroner mere om måneden.

Men nu tyr Netflix til skrappere midler, der skal begrænse delingen af kontoer.

Fremover skal man nemlig tilknytte sin konto en adresse, og så er det altså slut med at se Netflix uden for hjemmets fire vægge.

For bruger man Netflix-kontoen i flere hjem, vil man blive bedt om at betale ekstra. Begrænsningen gælder dog ikke på telefon eller tablet.

De nye tiltag skal nu testes i flere lande i Sydamerika – heriblandt Argentina, Den Dominikanske Republik og El Salvador.

Men planen er at finde frem til det bedste våben mod dele-konceptet, og så rulle det ud over hele kloden engang til næste år, lyder budskabet.