Netflix har fået 8,76 millioner ekstra abonnenter i fjerde kvartal 2019. Det er en million flere end ventet.

Mange flere end ventet valgte at begynde at abonnere på streamingtjenesten Netflix i de sidste måneder af 2019.

Med 8,76 millioner flere betalende kunder i fjerde kvartal ligger streaminggiganten et godt nøk over de 7,63 millioner, som er gennemsnittet af, hvad en række analytikere havde forventet.

De flere betalende kunder er kommet, i forbindelse med at en ny sæson af den roste serie "The Crown" blev tilgængelig, ligesom filmen "The Irishman" er nomineret til blandt andet den fornemme filmpris Oscar.

Det fremgår af en meddelelse fra Netflix i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2019.

/ritzau/Reuters