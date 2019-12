Der er stor forskel på, hvordan den bedste og dårligste amerikanske aktier har klaret sig det seneste årti.

På de ti år har den populære streamingtjeneste Netflix givet et afkast på 4.118 procent og er dermed den aktie, som har gjort det absolut bedst.

Er man en af dem, der har været med fra start, kan man altså have scoret en formue. De over 4.000 procent betyder også, at Netflix har præsteret det bedste langsigtede afkast i det brede S&P 500-indeks, skriver Finans.

I den anden ende af opgørelsen over amerikanske aktier de seneste ti år ligger Apache Corp., som udvinder kulbrinte fra jorden.

Det er den værste aktie, fordi den har tabt 78 procent af markedsværdien.

I bunden af listen finder man desuden adskillige andre olie- og energiselskaber.

For Netflix er det henover årtiet kun gået én vej. I 2009 havde 12. millioner abonnenter. Ved udgangen af tredje kvartal var det vokset til 158 millioner.

I begyndelsen havde aktieanalytikerne dog ikke de store forventninger til Netflix, som var vurderet til en af de mindst foretrukne aktier.

Det ændrede sig år efter år, hvor streamingtjeneste blandt andet formåede at skabe stigninger på om mod 298 procent på et år.

I år er aktien dog kun steget 24 procent, hvilket blandt andet kan forklares ved en øget konkurrence.

Senest fra Walt Disney, der har lanceret deres egen streamingtjeneste.

Netflix blev tilgængelig i Danmark den 16. oktober 2012