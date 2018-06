It-selskabet Netcompany har første dag på fondsbørsen i København. Selskabet stiger i den indledende handel.

København. Det hurtigt voksende it-selskab Netcompany debuterer torsdag på fondsbørsen i København med en stigning i den indledende handel.

Efter kort tids handel koster en aktie i Netcompany 181 kroner. Det svarer til en stigning på 16,8 procent fra noteringsprisen på 155 kroner per aktie.

Med stigningen er markedsværdien af Netcompany nu oppe på 9,1 milliarder kroner ifølge Ritzau Finans.

Netcompany har blandt andet stået bag den offentlige netportal borger.dk og Maersk Lines kundeportal. Selskabet skal også udvikle afløseren for Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI.

I 2015 købte FSN Capital en aktiemajoritet i selskabet for 1,1 milliard kroner. Den investering forventes FSN Capital altså at kunne have mangedoblet på under tre år.

/ritzau/