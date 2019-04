Flere danske webshops er blevet trætte af Postnords service og prisniveau.

Så trætte, at de nu er gået sammen i et frontalangreb på postgiganten.

»Vi synes ikke, Postnord har behandlet os ordentligt. Servicen bliver dårligere og dårligere, og priserne stiger,« siger adm. direktør for netbutikken Coolshop, Jacob Risgaard, til Børsen.

Han er en af initiativtagerne til et samarbejde blandt flere danske netbutikker. Et samarbejde som bunder i et fælles ønske om at vende Postnord ryggen.

Udover Coolshop er blandt andre helsekostforhandleren Med24, skønhedsforhandleren Luxplus, og gavekortleverandøren Egmonts Go Gift med i samarbejdet. De samler deres pakker hos fragtportalen Coolrunner, som Jacob Risgaard også ejer, hvorefter tre udbringningsvirksomheder leverer pakkerne til kunderne.

Postnord undrer sig over, at netbutikkerne i det nye samarbejde har droppet dem på grund af prisen.

»Vi følger markedet og vil sælge til markedspris. Hverken mere eller mindre,« siger Postnords salgsdirektør Troels Veise til Børsen.

Coolrunner's ambitioner er høje. Målet er, at hver fjerde pakke bliver booket gennem fragtportalen, inden der er gået tre år.