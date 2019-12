Det danske elektronikfirma Proshop er endt i lidt af en krise.

Krisen er dog ikke opstået på grund af et dårligt salg. Tværtimod.

Netbutikken endte nemlig med at sælge mere end det dobbelte af det forventede under Black Friday - men det har nu ført til dårlige anmeldelser på Trustpilot. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Årsagen er nemlig, at leveringstiden som følge af de mange bestillinger under Black Friday er blevet meget lang, og flere kunder har ikke modtaget de pakker, som de bestilte:

'Jeg er dybt skuffet, har afbestilt mine varer og kommer ikke til at handle her igen. Øv,' lyder det blandt andet fra én, der har givet butikken én stjerne i sin anmeldelse på Trustpilot.

'Det er helt vildt ringe. Gør jeres indkøb et anset sted,' lyder det fra en anden, som har givet samme anmeldelse, mens en tredje skriver:

'ELENDIGT! Hvorfor kan man ikke give minus stjerner?'

Til Finans forklarer netbutikkens administrerende direktør Ivan Jæger Christiansen, at man havde regnet med omkring 40.000 ordrer under Black Friday.

Det tal endte dog på knap 100.000.

Og det var så mange, at Proshop simpelthen ikke kunne følge med, hvilket direktøren beklager.

»Helt ærligt; vi blev væltet på Black Friday. Vi har været for aggressive med priserne, og så har vi ikke haft kapaciteten til det, der kom. Det er i bund og grund dybt beklageligt. Kunderne er vant til, at vi leverer dag til dag, og der er nogle af dem, der har ventet længe nu. Det er sgu for dårligt,« siger han til Finans.

Han forklarer, at de fleste kunder kan forvente at modtage deres pakker i tide før juleaften.