3,2 millioner kroner i fortjeneste.

Så meget har virksomheden Plus Global A/S, der har hovedkontor i Aalborg, fået konfiskeret af sin fortjeneste.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden, som i første omgang politianmeldte virksomheden.

Dommen i Vestre Landsret dømmer virksomheden for at have vildledt forbrugerne om abonnementer på netbutikken ophørspriser.dk blandt andet ved at anvende 'dark patterns' i sin markedsføring.

Helt bestemt krævede netbutikken et månedligt abonnement på 139 kroner for, at forbrugere kunne handle på hjemmesiden.

Netbutikken oplyste dog ikke tydeligt om abonnementet og prisen for det. Netbutikken anvendte de kortoplysninger, som forbrugeren havde indtastet ved køb af varen i netbutikken, til også at trække de månedlige betalinger for abonnementet.

Netbutikkens hjemmeside var sat op på en sådan måde, at forbrugerne nemt kunne overse oplysningerne om abonnementet. Dommen fastslår, at denne form for 'dark pattern' i hvert fald er i strid med markedsføringsloven.

Derfor står virksomheden nu til at betale en bøde på 250.000 kroner og have konfiskeret fortjenesten på 3,2 millioner kroner.

»Landsrettens dom viser, at selvom oplysninger om abonnementer fremgår af en netbutik, så er det afgørende, hvor og hvordan de fremgår. På ophørspriser.dk var der oplysninger om abonnementet flere steder. Landsretten fastslår, at forbrugerne ikke må kunne overse, at de skal betale for et abonnement,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen

»Landsretten har konfiskeret hele netbutikkens fortjeneste på 3,2 millioner. Dommen viser derfor, at det ikke kunne betale sig at vildlede om abonnementer.«

Forbrugerombudsmanden politianmeldte Plus Global i 2018. I april 2020 politianmeldte Forbrugerombudsmanden atter Plus Global. Denne gang i en tilsvarende sag om hjemmesiden plusshop.dk.

Som følge af dommen vil Forbrugerombudsmanden revidere sin kvikguide om webbutikkers salg af abonnementer i skærpende retning.

B.T. har været i kontakt med virksomhedens direktør, Michael Yammin, som ikke ønsker at kommentere dommen på nuværende tidspunkt.