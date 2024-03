Årsregnskab fra Nestlé melder om lavere end ventet organisk vækst i kølvandet på prisstigninger.

Den schweiziske fødevarevirksomhed Nestlé, der blandt andet står bag KitKat og Nesquik, havde i 2023 en organisk vækst i salget på 7,2 procent.

Det fremgår af Nestlés årsregnskab, som er blevet offentliggjort torsdag.

Analytikere havde i gennemsnit forudset en organisk vækst på 7,4 procent.

Den lavere vækst skyldes blandt andet prisstigninger. De kan have fået forbrugere til i stedet at vælge produkter fra konkurrenter.

Ifølge Bruno Monteyne, der er analytiker hos analysevirksomheden Bernstein, skuffer fødevaregiganten.

- Nestlé afslutter året på en skuffende note, siger han.

Bruno Monteyne refererer samtidig til selskabets forventning om en organisk vækst på fire procent i 2024.

Også den ligger lavere, end analytikerne havde ventet.

Mens væksten ikke levede op til forventningerne, præsterede Nestlé dog et overskud, der var omkring 20 procent større end i 2024.

Overskuddet for 2023 lyder på 11,2 milliarder schweizerfranc.

Det svarer til over 87 milliarder kroner.

Stigningen i overskud skyldes ikke mindst prisstigningerne. Ifølge Nestlé er de en konsekvens af høj inflation.

- Hidtil usete niveauer af inflation i løbet af de seneste to år har øget presset på mange forbrugere og påvirket efterspørgslen på mad- og drikkevarer, siger selskabets administrerende direktør, Mark Schneider.

Hovedargumentet for prisstigningerne er, at Nestlé skal betale mere for de råvarer, selskabet skal bruge til sine produkter.

Nestlé er en af de største virksomheder globalt indenfor fødevarer og drikkevarer. Selskabet producerer blandt andet morgenmadsprodukter, chokolade og kaffe.

Tilbage i 2022 hævede Nestlé i de første seks måneder af året sine priser med 6,5 procent. Derefter fortsatte prisstigningerne.

De vil dog aftage fart fra begyndelsen af 2024, lyder det fra Mark Schneider.

- Prissætningen vil være meget lavere i år end sidste år. Væksten vil fremover være meget mere volumenbaseret og blandingsbaseret, siger han.

/ritzau/Reuters