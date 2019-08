Leverandøren til cement- og mineindustrien FLSmidth øger omsætningen, men ordreindgangen skuffer.

FLSmidth, der leverer udstyr og services til cement- og mineindustrien, har haft en solid vækst i omsætningen i første halvår, hvilket selskabet glæder sig over.

Skeler man til ordreindgangen, som skal skabe fremtidens strøm af penge til selskabets kasser, skuffer den dog. En truende handelskrig gør kunderne nervøse. Det viser regnskabet for første halvår, der netop er offentliggjort.

- Vi har haft en stærk udvikling i andet kvartal med vækst i omsætning og resultat skabt af både Mining og Cement, skriver administrerende direktør Thomas Schulz i regnskabet.

Der er da også en pæn fremgang i omsætningen til 5,5 milliarder kroner i andet kvartal - perioden fra 1. april til slutningen af juni. Det var en stigning på 16 procent. Overskuddet i perioden er steget med en tredjedel til 223 millioner kroner.

Ordreindgangen er dog faldet med to procent i kvartalet til 5,0 milliarder kroner. Betydeligt under hvad analytikere adspurgt af Ritzau Estimates havde ventet. De havde sat næsen op efter en ordreindgang på 5,5 milliarder kroner.

FLSmidth har to divisioner - Mining og Cement. De leverer til henholdsvis minebranchen og cementbranchen. Her er det specielt salget til minesektoren, der skuffer med et fald i ordreindgangen på syv procent.

Mens en del af det kan forklares med normale udsving, så henviser FLSmidth også til nervøsitet blandt kunderne, i takt med at USA og Kina tager livtag med hinanden på handelsområdet.

- Mineselskaberne er opmærksomme på eskalerende globale udfordringer og er fortsat forsigtige, når det kommer til store og mere risikofyldte investeringer.

- De langsigtede udsigter for store mineprojekter er stadig opmuntrende, men de fleste projekter kommer for nuværende ikke længere end til de forberedende stadier, skriver FLSmidth i regnskabet.

Hos Sydbanks FLSmidth-analytiker, Mikkel Emil Jensen, er der også optimisme på den lange bane.

- Jeg fokuserer på det langsigtede potentiale især i minesektoren. Og der er nogle elementer, der er meget attraktive i eksempelvis den grønne omstilling, der vil give efterspørgsel efter kobber.

- Udfordringer som handelskrigen er mere støj på kort sigt, siger han.

