Foretrækker du et supermarked, hvor du ikke behøver bære mundbind, holde afstand og spritte af, når du handler?

Det er der i hvert fald rigtige mange danskere, der gør.

Mens coronakrisen har trukket et spor af konkurser og fyringer efter sig særligt i rejse- og oplevelsesbranchen, er der andre erhverv, som har nydt godt af, at vi pludselig skulle holde afstand, passe på og blive hjemme.

Onlinesupermarkedet Nemlig.com er en af de virksomheder, der er vokset eksplosivt i løbet af 2020.

Direktør og stifter i Nemlig.com, Stefan Plenge.

Det nye årsregnskab fra virksomheden viser en omsætning på 2,1 milliarder kroner og en vækst på 45 procent.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nemlig.com, hvor det også afsløres, at driftsresultatet er forbedret med 55 millioner kroner.

Den enorme efterspørgsel har betydet, at virksomheden på kort tid har fordoblet sin medarbejderstyrke og i løbet af 2020 regner med at ansætte 1.000 nye medarbejdere.

Det glæder direktør og stifter af Nemlig.com, Stefan Plenge.

»Det kræver en stærk holdånd at håndtere den vækst, vi har oplevet og samtidig byde 1.000 nye kollegaer velkommen om bord til at hjælpe med at servicere vores mange nye og loyale kunder,« siger han i pressemeddelelsen.

Til gengæld har Nemlig.com stadig et samlet underskud på 11,8 mio. efter skat.