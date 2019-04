Nemlig.com leverer dagligvarer til døren hos tusinder af danskere.

Nu overvejer onlinesupermarkedet at gå ind på et helt andet marked.

Når du alligevel får leveret minimælk, pærer, Matador Mix og en god flaske rødvin, kan du jo ligeså godt modtage dine pakker samtidig.

Det mener man i hvert fald hos Nemlig.com, som pusler med at gå ind på pakkemarkedet.

Det skriver Finans.

Og Nemlig.com er godt rustet til at tage kampen op mod PostNord, GLS og de andre giganter på pakkemarkedet. Af en helt bestemt grund.

»Der er et kæmpe flow af pakker, og vi er allerede ude ved kunderne, så det er klart, at det er en interessant mulighed for os,« siger kommerciel direktør i Nemlig.com, Mikkel Pileman, til Finans.

Idet Nemlig.com allerede banker på mange danskeres dør og afleverer dagligvarer, tror han ikke, det vil kræve store investeringer at geare onlinesupermarkedet til også at aflevere pakker til kunderne.

Arkivfoto. Nemlig coms stifter og adm. direktør Stefan Plenge på onlinesupermarkedets lager. Nu overvejer Nemlig.com at gå ind på pakkemarkedet. Foto: Anne Bæk Vis mere Arkivfoto. Nemlig coms stifter og adm. direktør Stefan Plenge på onlinesupermarkedets lager. Nu overvejer Nemlig.com at gå ind på pakkemarkedet. Foto: Anne Bæk

Mikkel Pileman fortæller dog, at Nemlig.com ikke har planer om at gøre planerne om pakkelevering til virkelighed i løbet af det næste halve år.

Nemlig.com åbnede i august 2010 og har siden haft vokseværk.

Omsætningen var i det seneste regnskab oppe på 1,3 milliarder kroner, men indtjeningen kniber det stadig med.

De sidste fem år har Nemlig.com haft tocifrede millionunderskud. I det seneste regnskab lød underskuddet på knap 80 millioner kroner.