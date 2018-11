Online-dagligvarekæden Nemlig.com har øget omsætningen og ansat flere medarbejedere, men der er blodrøde tal på bundlinjen.

Direktøren for Danmarks største forhandler af dagligvarer på nettet, Stefan Plenge, forklarer dog, at et netop offentliggjort underskud på 80 millioner kroner er 'helt efter planen'.

For han gør sammen med Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen som investor klar til, at endnu flere danskere i de kommende år vil vende fysiske supermarkeder ryggen og klare hverdagens indkøb med et klik med musen, skriver Børsen.

Og det koster penge.

I december sidste år skød Anders Holch Povlsen 350 millioner i Nemlig.com, og de penge bruger ejerne til at gøre virksomheden klar til fremtiden.

»Vi kunne gøre Nemlig.com overskudsgivende nu, hvis det skulle være. Men det vil bare betyde, at der er en række projekter, vi ikke kan gennemføre i det tempo, vi ønsker. Derfor har vi valgt en anden strategi, der indtil videre skal løbe i tre år, men Anders og jeg kigger løbende på, hvad der er det rigtige,« siger adm. direktør for Nemlig.com, Stefan Plenge, til Børsen.

I det seneste år har Nemlig.com øget antallet af ansatte med 200 nye medarbejdere. Det betyder, at der i dag er 830 ansatte i virksomheden.

Samtidig har ejerne udvidet dækningsområdet, således at 55 procent af danskerne kan få leveret 12.000 forskellige varenumre fra online-supermarkedet.

I det seneste regnskabsår har Nemlig.com øget omsætningen med 234 millioner kroner. Det betyder, at årets omsætning lander på 1,3 milliarder. Underskuddet på 80 millioner er dog større end sidste år, hvor virksomheden noterede et minus på 64 millioner.

Nemlig.coms ejere ved ifølge Børsen ikke, hvornår virksomheden kommer til at give overskud.

Niels Ralund, adm. direktør i brancheforeningen for e-handel, FDIH, siger til avisen, at han forstår strategien.

For skal man vinde kampen om netkunderne, bør strategien være, at man går 'gå all in'. Og det kan Nemlig.com gøre med Bestsellers mange millioner i ryggen, mener Niels Ralund.