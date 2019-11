De negative renter for velhavende kunder skønnes at ville have en begrænset effekt for bankernes indtjening.

Flere banker har de seneste måneder varslet negative renter for nogle af deres mest velhavende kunder.

Ifølge Nationalbanken, der er bankernes bank, vil de negative renter have en "begrænset effekt" på sektorens indtjening som helhed, hvis alle banker indførte det.

Det skriver Nationalbanken i seneste udgave af analysen Finansiel Stabilitet.

I analysen tager Nationalbanken udgangspunkt i, at flere banker har varslet negative renter på 0,75 procent for indlån på over 750.000 kroner.

Ifølge Nationalbanken vil de negative renter give den samlede sektor en øget indtjening på cirka 1,1 milliard kroner, hvis der ses bort fra kundernes mulighed for at reagere på de negative renter.

- En reaktion kunne for eksempel være, at husholdninger med både gæld og bankindskud reducerer indlånet ved at afdrage på gæld, står der i analysen.

Jyske Bank var den første store danske bank, der for nogle måneder siden besluttede at varsle om negative renter.

Siden er en stribe andre banker fulgt op med lignende tiltag. Det gælder blandt andet Sydbank, Spar Nord, Alm. Brand, Ringkjøbing Landbobank og Nordea.

/ritzau/